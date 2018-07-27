Максим Канунников подписал контракт с «Крыльями Советов»

Нападающий Максим Канунников продолжит карьеру в «Крыльях Советов». В минувшем сезоне он выступал за «Рубин» и хабаровский СКА.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до окончания кампании-2018/19. Уже сегодня, 27 июля, футболист будет внесен в заявку команды на предстоящий сезон.
Канунников является воспитанником петербургского «Зенита». За свою карьеру он успел поиграть за «Томь», «Амкар», «Рубин» и «СКА-Хабаровск».
Суммарно по итогам прошлого сезона 27-летний форвард провел 24 игры в РФПЛ и забил два мяча.
За сборную России Максим Канунников провел 12 матчей.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Крылья Советов»