Александр Головин — самый дорогой российский игрок в истории

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в «Монако». Сумма трансфера, как уже сообщалось, составила 30 миллионов евро.

Трансфер Головина стал самым дорогим для российских игроков.

Кроме него, в списке наиболее дорогостоящих российский футболистов значатся:

Марат Измайлов (2008) – из «Локомотива» в «Спортинг» за 4,5 млн евро

Павел Погребняк (2009) – из «Зенита» в «Штутгарт» за 4,8 млн

Александр Кержаков (2006) – из «Зенита» в «Севилью» за 5 млн

Дмитрий Аленичев (1998) – из «Спартака» в «Рому» за 7 млн

Динияр Билялетдинов (2009) – из «Локомотива» в «Эвертон» за 10 млн

Андрей Аршавин (2009) – из «Зенита» в «Арсенал» за 16,5 млн

Роман Павлюченко (2008) – из «Спартака» в «Тоттенхэм» за 17,4 млн

Юрий Жирков (2009) – из ЦСКА в «Челси» за 21 млн

Александр Головин (2018) – из ЦСКА в «Монако» за 30 млн

Фото: Global Look Press

Источник: Transfermarkt

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»