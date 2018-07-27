Криштиану Роналду получит условный срок за неуплату налогов в Испании

Судебная тяжба Криштиану Роналду продолжается. Испанский суд вынесет решение по делу о нарушении португальцем налогового законодательства этой страны.

Португалец, перешедший этим летом из «Реала» в «Ювентус», выплачивает сумму задолженности и штраф – общей сложностью около 19 миллионов евро. Сообщалось, что часть он уже выплатил.

Кроме того, Роналду приговорят к двум годам заключения. Это максимальный по длительности срок для того, чтобы считаться условным.

В Испании при не тяжких нарушениях законодательства и нарушениях по определенным статьям срок до двух лет включительно при условии того, что ранее нарушений закона допущено не было.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»