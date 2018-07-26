Хамес Родригес заплатит 11,65 млн евро штрафа за налоговые махинации в Испании

Хавбек Хамес Родригес, принадлежащий «Реалу», сейчас выступает за «Баварию» на правах аренды. Однако он не ушел от налоговых отраганов Испании.

В 2014 году после перехода в «Реал» Родригес задекларировал зарплату и доходы от имиджевых прав как нерезидент Испании.

Согласно источнику, в налоговой полагают, что доходы колумбийца за тот период должны облагаться налогом, как на резидента Испании. Таким образом, игрок не доплатил около 6,35 млн евро налогов.

Родригесу не грозит уголовная ответственность, но ему придется заплатить штраф в размере 11,65 млн евро с учетом процентов и санкций за несвоевременную уплату.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»