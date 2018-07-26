С «Рубина» временно снят запрет на регистрацию новых футболистов

Автор: Владимир Шевелев 0

Рубин штаб

В среду, 25 июля, в Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. Российский футбольный союз решил временно снять запрет с «Рубина» на регистрацию новых игроков.

«Удовлетворить ходатайство «Рубина» о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится на официальном сайте РФС.

Ранее сообщалось, что комитет РФС по статусу игроков оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление РФПЛ о прекращении контрактов с несколькими игроками.

Казанский клуб расторг соглашения с голкипером Александром Фильцовым, полузащитником Альбертом Шариповым и нападающим Максимом Канунниковым.

Фото: Global Look Press

Источник: РФС  

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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