С «Рубина» временно снят запрет на регистрацию новых футболистов

В среду, 25 июля, в Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. Российский футбольный союз решил временно снять запрет с «Рубина» на регистрацию новых игроков.

«Удовлетворить ходатайство «Рубина» о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — говорится на официальном сайте РФС.

Ранее сообщалось, что комитет РФС по статусу игроков оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление РФПЛ о прекращении контрактов с несколькими игроками.

Казанский клуб расторг соглашения с голкипером Александром Фильцовым, полузащитником Альбертом Шариповым и нападающим Максимом Канунниковым.

Фото: Global Look Press

Источник: РФС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»