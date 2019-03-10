Премьер-лига. 19-й тур. «Локомотив» победил «Анжи» в Каспийске

В матче 19-го тура чемпионата России «Анжи» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой «железнодорожников» — 2:0.

Премьер-лига. 19-й тур

АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 0:2 (0:1)

Каспийск. 10 марта.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Белоруков, Гапон, Ондуа (Андреев, 82), Закиров (Долгов, 77), Гиголаев, Гайдаров (Иванченко, 73), Кацаев, Понсе.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук (Тугарев, 88), Ан. Миранчук (Идову, 83), Смолов, Фарфан (Кварацхелия, 85).

Голы: 0:1 — Фарфан (21), 0:2 — Смолов (80).

Предупреждения: Гапон (27), Ан. Миранчук (29), Закиров (69).

5 (1) удары (в створ) 15 (12)

15 фолы 18

2 угловые 4

2 офсайды 1

33 % владения мячом 67

В начале первого тайма преимуществом владели «железнодорожники». Вскоре оно привело к забитому голу: после розыгрыша штрафного футболистами «Анжи» мяч достался Смолову, который забросил футбольный снаряд на Фарфана. Перуанец убежал от защитников и пробил мимо Дюпина. Почти сразу же гости могли забить второй мяч, однако Смолову не удалось переиграть вратаря махачкалинцев. Во втором тайме у «Анжи» был отличный момент забить. На 57-й минуте Кацаев получил мяч в штрафной «Локомотива», но пробил мимо. В конце встречи гости удвоили преимущество. Смолов обвел 3-х футболистов махачкалинского клуба и вколотил мяч в верхний угол.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»