Фулхэм» арендовал Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле перешел в «Фулхэм». «Дачники» арендовали чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии на два сезона.

В новом клубе Шюррле будет выступать под 14-м номером.

“I’m so happy to be here, I can’t wait to get started. Fulham were the first club that showed interest in me — that was something that I appreciated a lot, and one of the reasons I wanted to come here." — @Andre_Schuerrle

🇩🇪 #FANTASTISCH pic.twitter.com/Za6KS1t9Tr

— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 25, 2018