Абель Эрнандес в ближайшее время станет игроком ЦСКА

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0. Москва. «ВЭБ Арена». 6 апреля 2018 г.

Экс-форвард «Халла» Абель Эрнандес в ближайшее время, по всей видимости, станет игроком ЦСКА. Нападающий приблизительно в 2.30 по московскому времени опубликовал в инстаграме сторис, где он приземлился в аэропорту Шереметьево.

Накануне появилась информация, что 27-летний уругваец согласовал условия трехлетнего контракта с ЦСКА с зарплатой 6 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне Эрнандес выступал за «Халл». В начале сезона Эрнандес получил травму и пропустил около полугода. Суммарно за сезон он провел в чемпионшипе 10 матчей и забил 8 голов.

В настоящее время игрок является свободным агентом.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Инстаграм Абеля Эрнандеса

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