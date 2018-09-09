Серхио Рамос: «Лука Модрич заслуживает эту награду и получит ее»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лука Модрич

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поддержал одноклубника Луку Модрича в борьбе за награду лучшему игроку года ФИФА. Испанец уверен, что хавбек должен получить этот титул.

«Посмотрим, кто станет обладателем награды. Лука – большой мой друг, я горжусь, что играю с ним в одной команде.

Таких игроков не так много, и если он завоюет эту награду, я буду рад так же, как если бы сам получил ее.

Он заслуживает эту награду и получит ее. Да, есть более разрекламированные и популярные игроки, но Модрич заслуживает эту награду», – сказал Рамос.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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