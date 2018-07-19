Эмерик Лапорт может начать выступать за сборную Испании

Автор: Юлия Древова 0

Эмерик Лапорт

Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике хочет, чтобы Эмерик Лапорт начал выступать за испанскую сборную. Защитник «Манчестер Сити» родился во Франции, но еще не был заигран за ее национальную команду.

Энрике уже занимается подготовкой «красной фурии» к чемпионату Европы-2020. 48-летнего специалиста беспокоит ситуация с линией обороны: Жерар Пике в скором времени может завершить свою карьеру в сборной, а Серхио Рамосу в 2020 году уже исполнится 34 года.

Лапорт играл в молодежных командах Франции, но не вызывался в главную сборную, поэтому может выбирать между ней и испанской. Футболист в 16 лет начал выступать за «Атлетик» из Бильбао.

В минувшем сезоне он провел девять игр в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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