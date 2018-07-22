Аурелио Де Лаурентис – болельщику: «Хотите побед? Тогда болейте за «Ювентус»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообщался с болельщиками. Как всегда. он был остр на язык.
На встрече один из поклонников отметил: «Господин президент, мы хотим побеждать».
«Тогда вам следует болеть за «Ювентус». Вы [фанаты] тоже должны тратить деньги, чтобы мы могли продвигаться на трансферном рынке. Мы делаем свою часть», – ответил Де Лаурентис.
Затем один из болельщиков пожаловался на высокую стоимость абонементов.
«Абонементы должны стоить в 10 раз больше, чем обычные билеты, потому что за вами закрепляется место. Когда я построю свой стадион, вы увидите, что таких проблем не будет. Он будет заполнен ежедневно», – сказал Де Лаурентис.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia