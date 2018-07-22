Аурелио Де Лаурентис – болельщику: «Хотите побед? Тогда болейте за «Ювентус»

Автор: Владимир Шевелев 0

Аурелио Де Лаурентис

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообщался с болельщиками. Как всегда. он был остр на язык.

На встрече один из поклонников отметил: «Господин президент, мы хотим побеждать».

«Тогда вам следует болеть за «Ювентус». Вы [фанаты] тоже должны тратить деньги, чтобы мы могли продвигаться на трансферном рынке. Мы делаем свою часть», – ответил Де Лаурентис.

Затем один из болельщиков пожаловался на высокую стоимость абонементов.

«Абонементы должны стоить в 10 раз больше, чем обычные билеты, потому что за вами закрепляется место. Когда я построю свой стадион, вы увидите, что таких проблем не будет. Он будет заполнен ежедневно», – сказал Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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