«ПСЖ» хочет обменять Адриена Рабьо на Миралема Пьянича

«ПСЖ» может провести сделку по обмену полузащитника Адриена Рабьо и хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича. В рамках сделки парижане доплатят туринскому клубу 30 миллионов евро.

Оба игрока во время межсезонья могут сменить свои клубы. Основным претендентом на Пьянича считается «Манчестер Сити», в приглашении боснийца заинтересован главный тренер англичан Хосеп Гвардиола.

Адриен Рабьо попал в сферу интересов «Барселоны». При этом контракт французского полузащитника истекает уже 30 июня 2019 года. Учитывая это, парижанам придется осуществить доплату в рамках обмена.

В минувшем сезоне Миралем Пьянич провел за туринцев 31 игру в Серии А, забил пять мячей и 11 раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»