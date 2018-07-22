«ПСЖ» хочет обменять Адриена Рабьо на Миралема Пьянича

Автор: Владимир Шевелев 0

Миралем Пьянич

«ПСЖ» может провести сделку по обмену полузащитника Адриена Рабьо и хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича. В рамках сделки парижане доплатят туринскому клубу 30 миллионов евро.

Оба игрока во время межсезонья могут сменить свои клубы. Основным претендентом на Пьянича считается «Манчестер Сити», в приглашении боснийца заинтересован главный тренер англичан Хосеп Гвардиола.

Адриен Рабьо попал в сферу интересов «Барселоны». При этом контракт французского полузащитника истекает уже 30 июня 2019 года. Учитывая это, парижанам придется осуществить доплату в рамках обмена.

В минувшем сезоне Миралем Пьянич провел за туринцев 31 игру в Серии А, забил пять мячей и 11 раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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