«Ротор» арендовал стадион «Волгоград-Арена» на 11 матчей за 26 млн рублей

Автор: Владимир Шевелев 0

Волгоград-Арена

«Ротор» взял «Волгоград-Арену» в аренду у ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Компания является владельцем стадиона.

Информация о заказе размещена в пятницу на сайте госзакупок. Клуб заплатит за 11 матчей и предыгровых тренировок 26 миллионов 19 тысяч 992,46 рубля.

Договор между «Ротором» и собственником стадиона рассчитан до 31 декабря 2018 года. На каждую игру клуб будет заключать дополнительный договор на оказание услуг по обеспечению безопасности, общественного порядка и пропускного режима на стадионе.

Стоимость услуг контролеров-распорядителей по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении одного футбольного матча обойдутся клубу в 1 миллион 420 тысяч рублей. В общей сложности проведение одного матча на «Волгоград-Арене» обойдется клубу более чем в 4 миллиона рублей.

«Ротор» выступает в ФНЛ. 45-тысячный стадион «Волгоград-Арена» построен между Мамаевым курганом и правым берегом Волги к ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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