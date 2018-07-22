Рафаэль Маркес завершил спортивную карьеру

39-летний мексиканский защитник Рафаэль Маркес завершил свою спортивную карьеру. Об этом игрок сообщил в «Твиттере».

Чемпионат мира в России стал для Маркеса пятым, в котором он участвовал. При нем сборная Мексики пять раз играла в 1/8 финала, но ни разу не могла пройти в восьмерку сильнейших. Сам Рафаэль стал первым футболистом в истории, который был капитаном своей национальной команды на пяти мировых первенствах. Сообщается, что теперь спортсмен будет работать на административной должности в мексиканском «Атласе».

В своей карьере Маркес завоевал 20 трофеев, 12 из которых он выиграл в составе «Барселоны». Помимо сине-гранатовых, защитник выступал за «Атлас», «Монако», «Нью-Йорк Ред Булл», «Леон» и «Верону».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «твиттер» Рафаэля Маркеса