Рафаэль Маркес завершил спортивную карьеру

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

39-летний мексиканский защитник Рафаэль Маркес завершил свою спортивную карьеру. Об этом игрок сообщил в «Твиттере». 

Чемпионат мира в России стал для Маркеса пятым, в котором он участвовал. При нем сборная Мексики пять раз играла в 1/8 финала, но ни разу не могла пройти в восьмерку сильнейших. Сам Рафаэль стал первым футболистом в истории, который был капитаном своей национальной команды на пяти мировых первенствах. Сообщается, что теперь спортсмен будет работать на административной должности в мексиканском «Атласе».

В своей карьере Маркес завоевал 20 трофеев, 12 из которых он выиграл в составе «Барселоны». Помимо сине-гранатовых, защитник выступал за «Атлас», «Монако», «Нью-Йорк Ред Булл», «Леон» и «Верону».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «твиттер» Рафаэля Маркеса

 

 

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