Станислав Черчесов не ответил на вопрос о продолжении работы со сборной

Автор: Юлия Древова 0

ЧЕРЧЕСОВ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что ему нравится его работа. Однако не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он продлевать контракт с РФС.

«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», – сказал Черчесов.

Контракт 54-летнего специалиста с Российским футбольным союзом истекает 31 июля.

Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, уступив в нем команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). Это стало лучшим результатом в ее истории.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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