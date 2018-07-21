Станислав Черчесов не ответил на вопрос о продолжении работы со сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что ему нравится его работа. Однако не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он продлевать контракт с РФС.

«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», – сказал Черчесов.

Контракт 54-летнего специалиста с Российским футбольным союзом истекает 31 июля.

Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, уступив в нем команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). Это стало лучшим результатом в ее истории.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт