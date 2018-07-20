Златан Ибрагимович приедет на «Уэмбли» в футболке сборной Англии

Автор: Юлия Древова 0

Златан Ибрагимович

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович готов выполнить условия спора. Швед заключил пари с Дэвидом Бекхэмом перед четвертьфиналом ЧМ-2018 и проиграл.

Накануне матча между сборными Швеции и Англии легенды в Инстаграме поспорили на победителя 1/4 финала ЧМ Швеция – Англия. Встреча закончилась в пользу «трех львов» (2:0).

«Дэвид, мы заключили с тобой пари. Я проиграл. Я приеду на «Уэмбли», чтобы посмотреть матч сборной Англии в ее футболке и съем фиш-энд-чипс. Дай мне время отдышаться и успокоиться после поражения. Но все нормально. Жду матча», — отметил Ибрагимович.

Если бы в полуфинал прошли шведы, то Бекхэм отвез бы Ибрагимовича в магазин IKEA и купил ему там все, что тот захочет.

Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

England

Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 18 июня

Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 3 июля

Vardy

Джейми Варди пропустил тренировку сборной Англии, его участие в матче против Швеции под вопросом

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 