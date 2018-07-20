В Лиге Европы, возможно, провели договорной матч

Вчера в матче квалификации Лиги Европы играли албанский «Люфтерари» и латвийский «Вентспилс». Первый матч латыши выиграли со счетом 5:0.

Албанцы к концу игры вели 3:2, но в добавленное время дали «Вентспилсу» сравнять. Просто посмотрите, насколько легко хозяева отдали мяч и позволили двум игрокам соперника выйти на вратаря. Голкипер не особо сопротивлялся.

This is Ventspils equalizer in the 92nd minute. Just take a look how easily Luftetari players are giving the ball away… What a shame! pic.twitter.com/9et4mTejoT — Mario (@XhavaraM) July 19, 2018

В комментариях к твиту примерно все уверены, что матч – договорной.

Это не все – на 89-й минуте, когда счет был еще в пользу «Люфтерари», букмекеры давали коэффициент на ничью 1.8, а на победу хозяев – 2.10. Еще раз – до конца матча остается от силы 5 минут, команда выигрывает, а в ее победу верят меньше, чем в ничью. Что-то очень странное.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Mario

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»