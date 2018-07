В Лиге Европы, возможно, провели договорной матч

Вчера в матче квалификации Лиги Европы играли албанский «Люфтерари» и латвийский «Вентспилс». Первый матч латыши выиграли со счетом 5:0.

Албанцы к концу игры вели 3:2, но в добавленное время дали «Вентспилсу» сравнять. Просто посмотрите, насколько легко хозяева отдали мяч и позволили двум игрокам соперника выйти на вратаря. Голкипер не особо сопротивлялся.

This is Ventspils equalizer in the 92nd minute. Just take a look how easily Luftetari players are giving the ball away… What a shame! pic.twitter.com/9et4mTejoT

— Mario (@XhavaraM) July 19, 2018