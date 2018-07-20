«Уотфорд» подарил преданным болельщикам по комплекту гостевой формы

«Уотфорд» помнит и чтит своих болельщиков. «Шмели» сделали шикарный подарок для преданных фанатов.
Представители «Уотфорда» презентовали новый гостевой комплект формы и разослали по экземпляру каждому болельщику, посетившему в прошлом сезоне все 19 гостевых встреч команды в АПЛ.
В комплекте шло письмо от капитана команды Троя Дини со словами благодарности.
В минувшем сезоне «Уотфорд» занял 14-е место в АПЛ, набрав 41 очко при разнице мячей 44-64.
Фото: Global Look Press
Источник: Инстаграм-канал socceram