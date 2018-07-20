«Уотфорд» подарил преданным болельщикам по комплекту гостевой формы

Автор: Владимир Шевелев 0

Уотфорд

«Уотфорд» помнит и чтит своих болельщиков. «Шмели» сделали шикарный подарок для преданных фанатов.

Представители «Уотфорда» презентовали новый гостевой комплект формы и разослали по экземпляру каждому болельщику, посетившему в прошлом сезоне все 19 гостевых встреч команды в АПЛ.

В комплекте шло письмо от капитана команды Троя Дини со словами благодарности.

В минувшем сезоне «Уотфорд» занял 14-е место в АПЛ, набрав 41 очко при разнице мячей 44-64.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм-канал socceram

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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