«Ювентус» отклонил предложение «Челси» по Даниэле Ругани и Гонсало Игуаину

Автор: Юлия Древова 0

«Ювентус» ответил отказом на первое предложение «Челси» приобрести двух игроков туринцев. Лондонский клуб планирует купить защитника бьянконери Даниэле Ругани и форварда Гонсало Игуаина. 

«Челси» предложил за двух футболистов 90 млн евро. Итальянцы сразу отклонили трансфер, узнав эту сумму. Руководство «Ювентуса» намерено выручить от этой сделки на десять миллионов больше и оценивает Ругани в 40 млн евро, а Игуаина в 60 млн евро.

В приглашении этих игроков лично заинтересован главный тренер синих Маурицио Сарри, который ранее уже работал с ними.

В минувшем сезоне Игуаин провел в Серии А 35 матчей, отличившись 16 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Ругани принял участие в 22 встречах, отметившись двумя голами и таким же количеством голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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