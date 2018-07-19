В «Краснодар» может перейти защитник «Депортиво» Сидней

Автор: Владимир Шевелев 0

Сидней

Еще один игрок из испанской Примеры готов перебраться в РФПЛ. Защитник «Депортиво» Сидней Решел может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По данным источника, в ближайшее время будет оформлен переход бразильца в российский клуб.

28-летний игрок имел и другие варианты продолжения карьеры, но все осложняло, что он не имеет гражданства страны Евросоюза.

В минувшем сезоне Сидней провел за «Депортиво» 21 игру в Примере, забил один мяч и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: La Voz de Galicia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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