Евгений Гинер: «Если попрошу, любой из игроков останется в команде и подпишет контракт»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем защитников Сергея Игнашевича и братьев Березуцких в клубе. Функционер отметил: есть шанс, что старожилы красно-синих еще не расстанутся с командой.

«Я нахожусь в тяжелом положении. Я знаю твердо, что любой из игроков, кого я попрошу, останется в команде, подпишет контракт и будет из последних сил играть. У нас как была семейная атмосфера, так и остается. Посмотрим, что скажут ребята.

Когда кто-то чувствует, что не может дальше играть, то приходит ко мне и говорит об этом откровенно. Где-то игрок потенциально может подписать новое соглашение, тренироваться, сидеть на скамеечке и получать деньги. Но в ЦСКА такого нет. У нас все по-честному. Уверен на 99%, что, если я попрошу братьев или Сережу, они подпишут чистые листы, где я смогу сам поставить сумму и срок контракта. Считаю, что это большое достижение клуба.

Понимаю, что в этом сезоне будет тяжелее. Вы видите, что команда перестраивается после ухода многих игроков. Вливается молодежь, поэтому необходимо какое-то время для становления команды. Но задача одна, и она никогда не снималась — победа в чемпионате и выход из группы в Лиге чемпионов.

Бюджет? Он не меняется. Где-то в районе 65 млн долларов. Возможно, цифра немного изменится из-за трансферов. Пока все старые партнеры остаются. Возможно, будут и новые, работа ведется», — заявил Гинер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24