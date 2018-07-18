«Ливерпуль» согласовал с «Ромой» трансфер Алиссона Бекера

«Ливерпуль» и «Рома» достигли договоренности о трансфере вратаря итальянского клуба Алисона Бекера. Голкипер обойдется английскому клубу в рекордные £ 66,8 млн (около € 75 млн).

Стороны согласовали сумму перехода бразильца, которая составит рекордные для вратаря £ 66,8 млн (около € 75 млн). Теперь Алиссон может вести переговоры с «Ливерпулем», чтобы договориться об условиях контракта.

Ранее стало известно, что Алиссон выразил желание перейти в «Ливерпуль». При этом на игрока также претендовал «Челси», в настоящий момент находящийся в поисках замены Тибо Куртуа, который с большой вероятностью продолжит карьеру в «Реале».

Алиссон был основным вратарем сборной Бразилии на ЧМ – 2018. 25-летний голкипер принял участие в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo