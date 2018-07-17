Евгений Гинер: «Вопрос о переходе Головина в другой клуб решится в ближайшие пару дней»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался относительно возможного перехода полузащитника команды Александра Головина. На приобретение 22-летнего футболиста претендуют «Монако», «Челси» и «Ювентус».

«Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень АПЛ или чемпионата Испании намного выше.

Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину.

«Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти».

Напомним, на прошедшем чемпионате мира Головин провел 4 матча за сборную России и забил один гол в ворота Саудовской Аравии. За красно-синих Александр выступает с 2015 года и вместе с «армейцами» стал чемпионом России 2015/16.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24