«Барселоне» предложили купить Поля Погба за 150 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может оказаться в «Барселоне». В офис каталонцев было направлено предложение купить французского хавбека за 150 миллионов евро.

«Барса» ищет центрального полузащитника после ухода из команды Паулиньо и Андреса Иньесты. Ранее с переходом в каталонский клуб связывали хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо и полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

Сам Погба по ходу сезона имел разногласия с главным тренером «МЮ» Жозе Моуриньо, из-за чего может покинуть клуб.

Сообщалось, что переход Погба в «Барсу» продвигал агент футболиста Мино Райола.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sport.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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