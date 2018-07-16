«Барселоне» предложили купить Поля Погба за 150 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может оказаться в «Барселоне». В офис каталонцев было направлено предложение купить французского хавбека за 150 миллионов евро.

«Барса» ищет центрального полузащитника после ухода из команды Паулиньо и Андреса Иньесты. Ранее с переходом в каталонский клуб связывали хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо и полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

Сам Погба по ходу сезона имел разногласия с главным тренером «МЮ» Жозе Моуриньо, из-за чего может покинуть клуб.

Сообщалось, что переход Погба в «Барсу» продвигал агент футболиста Мино Райола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»