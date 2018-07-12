Домагой Вида: «Русский или украинец — для меня нет разницы»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился впечатлениями от выхода в финал ЧМ-2018. Кроме того, футболист рассказал, какой смысл вкладывал в видео со словами «Слава Украине» и «Белград, гори!».

«Это была очень тяжелая игра для нас – третий раз играли 120 минут. Но мы показали, что у нас хорошая команда. У нас огромные эмоции, сердце. И яйца! Мы можем выиграть чемпионат мира. Будем биться за хорватский народ. У нас сердце большое, как Россия! Я бы еще раз хотел извиниться перед русским народом. Понимаю, что сделал ошибку. Я не хотел создавать такую провокацию. Говорил это на эмоциях

Это предназначалось только для моих друзей в киевском ресторане «Белград» – там все балканцы проводят время. В том числе я, выступая там пять лет. Видео было для друзей. Я очень разочарован, что ситуация так развернулась. Я не хотел посылать такой месседж.

Я не хотел никого обидеть, особенно россиян. Я был на эмоциях от игры. У меня много друзей среди сербов, в том числе Радос Петрович. С Пантичем тоже постоянно общаемся. Для меня нет разницы, серб, бразилец, русский или украинец», – отметил Вида.

В полуфинале хорваты обыграли сборную Англии (2:1), а 15 июля в «Лужниках» поборются за победу на чемпионате мира-2018 с командой Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com