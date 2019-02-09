Серхио Рамос забил 11 голов за один сезон впервые в карьере

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Реал». Встреча закончилась победой «сливочных» — 3:1. Победный мяч гостей провел капитан королевского клуба Серхио Рамос.

Защитник «галактикос» Серхио Рамос забил с пенальти на 42-й минуте игры. Для 32-летнего испанца это 11-й гол в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Рамос впервые в карьере забил 11 мячей за один сезон.

Стоит отметить, что в сезоне-2016/17 на его счету было 10 голов во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka