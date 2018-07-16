«Локомотив» выкупил Эдера Маседу у «Лилля»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Нападающий Эдер Маседу продолжит выступать за «Локомотив». Детали соглашения не уточняются, как и детали трансфера.

Эдер провел в «Локо» предыдущий сезон на правах аренды из «Лилля». Сообщалось, что выкуп его трансфера у французов обойдется в 1 миллион евро.

«Я очень рад связать свое будущее с «Локомотивом»! Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию! Меня окружают замечательные партнеры, с которыми мы стали чемпионами страны и сможем представить «Локо» в Лиге чемпионов! Отношения со всеми отличные, мы – настоящая команда. А Ману, Джеф и Гиля, с которыми мы говорим на одном языке, – стали лучшими друзьями. Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребенок», — сказал португалец.

В ближайшее время Эдер присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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