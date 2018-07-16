«Монако» сделал предложение ЦСКА по Александру Головину

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Aleksandr Golovin

«Монако» сделал официальное предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника сборной России Александра Головина. При этом у московского клуба есть предложение от лондонского «Челси».

Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Головин попал в систему ЦСКА в 2012 году, в основной команде дебютировал через два года. В общей сложности он провел в составе армейцев 113 игр и забил 13 мячей, став вместе с командой чемпионом России-2015/16.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны «Арсенала», «Ювентуса» и «Барселоны».

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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