«Монако» сделал предложение ЦСКА по Александру Головину

«Монако» сделал официальное предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника сборной России Александра Головина. При этом у московского клуба есть предложение от лондонского «Челси».

Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Головин попал в систему ЦСКА в 2012 году, в основной команде дебютировал через два года. В общей сложности он провел в составе армейцев 113 игр и забил 13 мячей, став вместе с командой чемпионом России-2015/16.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны «Арсенала», «Ювентуса» и «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»