Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч. «Зенит» уступает «Фенербахче» в Стамбуле

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» гостил у «Фенербахче». Встреча закончилась минимальной победой турецкой команды — 1:0.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

ФЕНЕРБАХЧЕ (ТУРЦИЯ) — ЗЕНИТ (РОССИЯ) — 1:0 (1:0)

Стамбул. 12 февраля.

Стадион: «Шюкрю Сараджоглу». 58990 зрителей.

Судья: Рудди Буке (Франция).

«Фенербахче»: Текин, Исла, Шкртел, Чифтпынар, Калдырым, Жаилсон, Топал, Элмаз (Айю, 72), Мозес (Потук, 84), Вальбуэна (Нойштедтер, 90), Слимани.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Набиуллин (Смольников, 61), Барриос, Краневиттер, Мак (Маркизио, 85), Эрнани, Дриусси (Азмун, 74), Дзюба.

Гол: 1:0 — Слимани (21).

Незабитый пенальти: Мак (44).

Предупреждения: Ракицкий (5), Исла (14), Чифтпынар (31), Анюков (40), Мак (68).

13 (5) удары (в створ) 7 (2)

12 фолы 17

7 угловые 5

3 офсайды 2

57 % владения мячом 43

С первых минут встречи «Фенербахче» прижал «Зенит» к штрафной. Преимущество турецкой команды вылилось в забитый гол. После подачи с углового мяч отскочил к Слимани, который сильным ударом поразил ворота Лунева. В конце первого тайма гости заработали пенальти: Топал зацепил Дриусси. Мак отправил мяч в правый угол, туда же прыгнул и Текин, отразив удар словака. Во втором тайме «сине-бело-голубым» не удалось изменить счет встречи, тем самым продолжив неудачную серию российских клубов без побед в Стамбуле.

Фото: твиттер «Фенербахче»

Источник: Еженедельник «Футбол»