Георгий Джикия вернулся в общую группу «Спартака»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Георгий Джикия

«Спартак» продолжает подготовку к сезону на сборах в Австрии. После длительного этапа восстановления защитник Георгий Джикия вернулся в общую группу и работает на равных с партнерами, без ограничений.

«Это были самые трудные полгода в моей жизни. Счастлив, что они остались позади», – сказал Джикия.

Напомним, 18 января в Дубае в контрольном матче с китайской командой «Шанхай СИПГ» Джикия получил серьезную травму — разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

23 января в римской клинике «Вилла Стюарт» 24-летнему игроку сделали операцию.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака» 

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