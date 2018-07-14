Георгий Джикия вернулся в общую группу «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к сезону на сборах в Австрии. После длительного этапа восстановления защитник Георгий Джикия вернулся в общую группу и работает на равных с партнерами, без ограничений.

«Это были самые трудные полгода в моей жизни. Счастлив, что они остались позади», – сказал Джикия.

Напомним, 18 января в Дубае в контрольном матче с китайской командой «Шанхай СИПГ» Джикия получил серьезную травму — разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

23 января в римской клинике «Вилла Стюарт» 24-летнему игроку сделали операцию.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»