Форвард «Ниццы» Алассан Плеа перешел в «Боруссию» Менхенгладбах

Автор: Владимир Шевелев 0

Алассан Плеа

Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа продолжит карьеру в «Боруссии» из Менхенгладбаха. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Футболист подписал соглашение, рассчитанное на пять лет. Стороны не сообщают о финансовой составляющей перехода. Ранее в прессе появлялась информация, согласно которой «Боруссия» предложила «Ницце» 20 миллионов евро за Плеа, в то время как французский клуб намеревался выручить с продажи игрока 25 млн.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 25-летний нападающий сыграл в 35 играх, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.

Плеа является воспитанником «Лиона», за который футболист выступал с 2012 по 2014 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Боруссия» М

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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