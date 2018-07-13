«Ростов» не будет выступать на арене ЧМ-2018 из-за неподъемной цены за аренду

«Ростов» не будет выступать на «Ростов Арене», так как у клуба нет денег на выплату аренды. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По некоторым данным, одна игра на построенном к ЧМ-2018 стадионе обойдется команде в 12 млн рублей. Если же ростовчане проведут матч на стадионе «Олимп-2», где выступали ранее, то сумма за аренду будет в 30 раз меньше — 400 тысяч рублей.

Пресс-служба желто-синих на появившуюся в СМИ информацию отвечать не стала: «Футбольный клуб «Ростов» не комментирует данную ситуацию, так как у нас недостаточно данных. За комментариями мы рекомендуем обращаться в региональное министерство спорта или в компанию «Спорт-Ин».

Напомним, вице-чемпионы России 2015/16 провели свою первую игру на «Ростов Арене» 15 апреля текущего года. Во время чемпионата мира здесь прошли четыре игры группового этапа (Бразилия — Швейцария; Уругвай — Саудовская Аравия; Республика Корея — Мексика; Исландия — Хорватия), а также один матч 1/8 финала (Бельгия — Япония).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Privet-Rostov.ru