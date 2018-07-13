Алан Дзагоев может стать игроком «Лацио»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в скором времени может сменить клуб. 28-летний футболист попал в сферу интересов римского «Лацио».

Как сообщается, в приобретении Дзагоева лично заинтересован спортдиректор «орлов» Игли Таре. Сумма планируемого трансфера оценивается в 15 млн евро. Напомним, клуб Серии А пытался приобрести Алана еще после Евро-2012. Однако тогда сделка сорвалась.

Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) и покинул поле еще в первом тайме. Хавбек вновь вышел на поле только в дополнительное время четвертьфинального мачта с Хорватией (2:2; по пен. — 3:4) и успел отдать голевую передачу на Марио Фернандеса, который сравнял счет в игре и перевел ее в серию пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: Laziopress.it