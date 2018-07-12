Александр Головин готов к трансферу в «Ювентус» после перехода Криштиану Роналду

Хавбек ЦСКА и сборной России Александр Головин выбрал «Ювентус» для продолжения карьеры. Такое решение 22-летнего игрока связано с новичком «старой синьоры» Криштиану Роналду.

Российский футболист выразил свое желание играть в одной команде с обладателем пяти «Золотых мячей» и уже сообщил об этом итальянскому клубу. Однако препятствием для этого перехода могут стать замороженные переговоры между туринцами и ЦСКА. Руководство красно-синих не устроила сумма компенсации за Головина.

Помимо «Ювентуса», основным претендентом на трансфер полузащитника является лондонский «Челси». Также в борьбу за игрока включился лондонский «Арсенал»

На ЧМ-2018 Головин забил один гол и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport