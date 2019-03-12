Криштиану Роналду стал самым популярным спортсменом 2018 года по версии ESPN

Стал известен рейтинг самых популярных спортсменов 2018 года по версии ESPN. В нем первое место занял португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Отмечается, что список формировался на основе популярности спортсменов в поисковике Google и социальных сетях. Также учитывались их рекламные доходы и гонорары.

Топ-10 спортсменов года по версии ESPN:

1. Криштиану Роналду (футбол)

2. Леброн Джеймс (баскетбол)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Неймар (футбол)

5. Конор Макгрегор (ММА)

6. Роджер Федерер (теннис)

7. Вират Кохли (крикет)

8. Рафаэль Надаль (теннис)

9. Стефен Карри (баскетбол)

10. Тайгер Вудс (гольф).

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC