Тренер «Эвертона» Марку Силва хочет видеть в команде Квинси Промеса

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Promes

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах нидерландского футболиста заинтересован ливерпульский «Эвертон» и лично новый главный тренер команда Марку Силва.

Помимо португальского специалиста видеть Промеса в команде хочет спортивный директор «ирисок» Марсель Брандс, хорошо знающий хавбека по временам работы в ПСВ.

Сумма потенциального трансфера игрока оценивается в £ 30 млн (€ 34 млн).

В прошедшем сезоне российской Премьер-Лиги 26-летний полузащитник провл 26 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star

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