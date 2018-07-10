Фернандо Торрес объявил о переходе в японский клуб «Саган Тосу»

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес продолжит карьеру в Японии. 34-летний форвард на пресс-конференции объявил, что его новым клубом станет «Саган Тосу».

«Саган Тосу» был одним из первых клубов, проявивших интерес ко мне, и я ценю их настойчивость и то, как они убедили меня своим спортивным, персональным и культурным проектом», – рассказал испанец.

Ранее появилась информация, что зарплата Торреса составит 6,2 миллиона евро в год.

Он стал уже вторым испанцем, перебравшимся в японский чемпионат в это межсезоне. Ранее контракт с «Виссел Кобе» подписал Андрес Иньеста.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN