Фернандо Торрес объявил о переходе в японский клуб «Саган Тосу»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Фернандо Торрес

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес продолжит карьеру в Японии. 34-летний форвард на пресс-конференции объявил, что его новым клубом станет «Саган Тосу».

«Саган Тосу» был одним из первых клубов, проявивших интерес ко мне, и я ценю их настойчивость и то, как они убедили меня своим спортивным, персональным и культурным проектом», – рассказал испанец.

Ранее появилась информация, что зарплата Торреса составит 6,2 миллиона евро в год.

Он стал уже вторым испанцем, перебравшимся в японский чемпионат в это межсезоне. Ранее контракт с «Виссел Кобе» подписал Андрес Иньеста.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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