Диагноз Юрия Жиркова подтвержден, игрок будет проходить лечение в сборной

Стало известно о состоянии здоровья полузащитника Юрия Жиркова. У игрока воспаление сухожилия мышцы голени.

«Предварительный диагноз Жиркова подтвержден. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя», – говорится в твиттере команды.

Предварительный диагноз Юрия Жиркова подтверждён. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя. pic.twitter.com/DBJbfvNPns — Сборная России (@TeamRussia) July 3, 2018

Жирков был заменен в перерыве матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти). Тренер национальной сборной Станислав Черчесов сообщал, что игрок может восстановиться к финалу турнира.

Кроме того, россияне сообщили, что вингер Александр Самедов сегодня тренируется по индивидуальной программе после проведенного мониторинга функционального состояния.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер сборной России