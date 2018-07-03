Диагноз Юрия Жиркова подтвержден, игрок будет проходить лечение в сборной

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Стало известно о состоянии здоровья полузащитника Юрия Жиркова. У игрока воспаление сухожилия мышцы голени.

«Предварительный диагноз Жиркова подтвержден. В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя», – говорится в твиттере команды.

Жирков был заменен в перерыве матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти). Тренер национальной сборной Станислав Черчесов сообщал, что игрок может восстановиться к финалу турнира.

Кроме того, россияне сообщили, что вингер Александр Самедов сегодня тренируется по индивидуальной программе после проведенного мониторинга функционального состояния.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер сборной России

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