Федор Смолов спел с рэпером Pharaoh

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов спел вместе с известным хип-хоп исполнителем Pharaoh. Нападающий исполнил с рэпером треки «Lollypop» и «Одинокая звезда» на праздновании своего дня рождения.

Смолов не скрывает своего увлечения российской рэп-культурой. Так, в 2015 году он принимал участие в съемках клипа рэп-группы «Каспийский груз», а качестве подписей к своим фотографиям в Instagram использовал цитаты Гнойного. Помимо Pharaoh, гостей футболиста на вечеринке развлекали L’One и Jah Khalib.

Глеб Голубин (настоящее имя Pharaoh — Прим. еж-ка «Футбол») до того, как начать свою карьеру рэп-исполнителя успел поиграть в футбольных школах ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо». А потом, отучившись на арбитра, обслуживал детские соревнования.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс