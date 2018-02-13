Федор Смолов спел с рэпером Pharaoh

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов спел вместе с известным хип-хоп исполнителем Pharaoh. Нападающий исполнил с рэпером треки «Lollypop» и «Одинокая звезда» на праздновании своего дня рождения.
Смолов не скрывает своего увлечения российской рэп-культурой. Так, в 2015 году он принимал участие в съемках клипа рэп-группы «Каспийский груз», а качестве подписей к своим фотографиям в Instagram использовал цитаты Гнойного. Помимо Pharaoh, гостей футболиста на вечеринке развлекали L’One и Jah Khalib.
Федор @smolovfedor_90 Смолов и Фараон @ColdSiemens pic.twitter.com/ji1d2sSrES
— СЭ Футбол (@football_se) February 12, 2018
— СЭ Футбол (@football_se) February 12, 2018
Глеб Голубин (настоящее имя Pharaoh — Прим. еж-ка «Футбол») до того, как начать свою карьеру рэп-исполнителя успел поиграть в футбольных школах ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо». А потом, отучившись на арбитра, обслуживал детские соревнования.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс