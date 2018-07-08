Путин пригласил сборную России и Станислава Черчесова обсудить итоги ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин пригласил игроков сборной России и главного тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов ЧМ-2018. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 проиграла команде Хорватии. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.

«Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре. По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии.

Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвящённое подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», — сказал Песков.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс