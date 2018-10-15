Алексей Попов: «Все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает»

Старший тренер футбольного клуба «Звезда» Алексей Попов прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Специалист находится на стороне футболистов.

«У людей трагедия, которую разыграла страна, которая и яйца выеденного не стоит. Все мы ошибаемся, все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает.

А тут такой непонятный резонанс. Два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, их проклинают и считают врагами народа – это тоже не дело.

Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание, но то, что сейчас происходит, – это цирк, в нашей стране, который продолжается уже на протяжении 20-30 лет», – сказал Попов.

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Фото: Global Look Press

Источник: Радио «Эхо Москвы» Пермь