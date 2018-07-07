Луис Суарес: «Гризманн не представляет, что значит быть уругвайцем. Он не знает, кто мы»

Автор: Дмитрий Темников 0

Суарес

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес ответил на слова французского форварда Антуана Гризманна. Тот завил, что не праздновал свой гол в ворота южноамериканской сборной из-за уважения к уругвайским друзьям. 

«Гризманн — француз, и он не знает, что значит быть уругвайцем. Он не знает, кто мы, и не представляет, что нам нужно делать, чтобы пробиться и стать успешными в футболе», — заявил Суарес.

Напомним, Франция победила Уругвай — 2:0. Футболисты Дидье Дешама вышли в полуфинал турнира, где сыграют с Бельгией, накануне обыгравшей Бразилию (2:1).

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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