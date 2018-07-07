Луис Суарес: «Гризманн не представляет, что значит быть уругвайцем. Он не знает, кто мы»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес ответил на слова французского форварда Антуана Гризманна. Тот завил, что не праздновал свой гол в ворота южноамериканской сборной из-за уважения к уругвайским друзьям.

«Гризманн — француз, и он не знает, что значит быть уругвайцем. Он не знает, кто мы, и не представляет, что нам нужно делать, чтобы пробиться и стать успешными в футболе», — заявил Суарес.

Напомним, Франция победила Уругвай — 2:0. Футболисты Дидье Дешама вышли в полуфинал турнира, где сыграют с Бельгией, накануне обыгравшей Бразилию (2:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Goal