Раджа Наингголан попал в аварию в Италии

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Найнгголан

Новичок «Интера» бельгийский полузащитник Раджа Наингголан стал участником дорожно-транспортного происшествия в Италии. Футболист не пострадал.

Бельгийский футболист, который управлял Ferrari GtC 4 Lusso по дороге из Рима в Милан, потерял контроль над автомобилем.

Отмечается, что Наингголан травм не получил, а автомобиль был поврежден на сумму порядка € 50 тыс. После ДТП футболиста сопроводили в автосалон Ferrari в городе Прато, где ему предоставили другую машину.

Наингголан перешел из «Ромы» в «Интер» нынешним летом. Хавбек не попал в состав сборной Бельгии на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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