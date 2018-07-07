Раджа Наингголан попал в аварию в Италии

Новичок «Интера» бельгийский полузащитник Раджа Наингголан стал участником дорожно-транспортного происшествия в Италии. Футболист не пострадал.

Бельгийский футболист, который управлял Ferrari GtC 4 Lusso по дороге из Рима в Милан, потерял контроль над автомобилем.

Отмечается, что Наингголан травм не получил, а автомобиль был поврежден на сумму порядка € 50 тыс. После ДТП футболиста сопроводили в автосалон Ferrari в городе Прато, где ему предоставили другую машину.

Наингголан перешел из «Ромы» в «Интер» нынешним летом. Хавбек не попал в состав сборной Бельгии на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport