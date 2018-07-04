40 миллионов зрителей посетили матчи чемпионата мира с 1930 года

40 миллионов зрителей посетили игры чемпионатов мира за всю историю проведения первенств. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Историческая отметка была пройдена на игре 1/8 финала между Швецией и Швейцарией. Накануне на «Санкт-Петербург Арене» собралось 64 042 болельщика. Всего же матчи ЧМ-2018 посетили 2 532 394 зрителей. На данный момент в России состоялись 55 встреч чемпионата из 64 запланированных.

Турнир в России стал 21-м в истории мундиалей. Первый чемпионат мира состоялся в Уругвае в 1930 году.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА