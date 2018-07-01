Отец Алана Дзагоева: «Сын выйдет на поле в матче с Испанией. Если не в основном составе, то на замену»

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Тарел Дзагоев рассказал о самочувствии своего сына Алана перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Также отец футболиста рассказал, готов ли полузащитник сыграть в сегодняшнем матче. 

«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену», — заявил отец 28-летнего хавбека.

Напомним, Дзагоев покинул поле в первом тайме матча против Саудовской Аравии (5:0). Алану было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра и он не смог принять участия в играх против Египта (3:1) и Уругвая (0:3).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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