Отец Алана Дзагоева: «Сын выйдет на поле в матче с Испанией. Если не в основном составе, то на замену»

Тарел Дзагоев рассказал о самочувствии своего сына Алана перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Также отец футболиста рассказал, готов ли полузащитник сыграть в сегодняшнем матче.

«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену», — заявил отец 28-летнего хавбека.

Напомним, Дзагоев покинул поле в первом тайме матча против Саудовской Аравии (5:0). Алану было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра и он не смог принять участия в играх против Египта (3:1) и Уругвая (0:3).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС