Нацполиция Украины опубликовала разговоры подозреваемых в договорных матчах арбитров

Нацполиция Украины опубликовала видеоролик с записями разговоров арбитров, подозреваемых в организации договорных матчей в футбольных чемпионатах страны. В организации подобных матчей подозреваются арбитры, обслуживавшие матчи первой лиги Украины.

В одном из разговоров арбитр ФФУ сообщил своей жене, что обе команды предлагали ему огромные деньги за победу, но в итоге они сыграли вничью, и он получил «копейки», поэтому не сможет закончить ремонт. Жена ответила, что они сходят в церковь, поскольку ее супруга-арбитра могли «сглазить», поэтому он не может получить большие взятки за судейство.

Полиция Украины допросит 20 футбольных арбитров по делу о договорных матчах в чемпионате страны до начала зимних сборов.

В начале октября 11 украинских рефери отстранили от обслуживания матчей. Среди них — Владимир Миланич и Сергей Даньковский, работавшие в УПЛ.

22 мая оперативники провели более 50 обысков в девяти областях Украины. В организации договорных матчей подозревают игроков, тренеров, арбитров и президентов клубов. При этом в силовых ведомствах отмечают, что готовы были провести операцию и раньше, но не хотели срывать окончание чемпионата страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров