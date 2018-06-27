«Милан» получит дисквалификацию в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей

Автор: Юлия Древова 0

Милан

УЕФА вынес решение касательно нарушений финансового фэйр-плей со стороны «Милана». Итальянский клуб отстранят от выступления в Лиге Европы и обяжут выплатить штраф.

Клуб уже получил уведомление о годичной дисквалификации в еврокубках и штрафе, который составит 30 млн евро. В этом сезоне «Милан» ждало выступление в Лиге Европы.

Летом прошлого года «Милан» купил игроков на сумму более 200 млн евро. Этот факт заставил УЕФА усомниться  в том, что расходы красно-черных не превысили доходы, и начать тщательную проверку.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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