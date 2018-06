Илья Геркус: «Мнение Семина при совершении всех сделок является определяющим»

Друзья, ⠀ Пока наша главная команда тренируется на своём первом сборе в Австрии 🏃, а некоторые счастливчики находятся в сборных, выступающих на 🌍⚽, я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы про наш 🚂. 1. Абонементы: абонементная программа будет анонсирована на грядущей неделе. Сначала будет запущено онлайн-продление на сайте клуба, а с июля вы уже сможете продлить/приобрести абонементы в кассах. 2. Суперкубок: мы разыграем его с серебряным призером прошедшего чемпионата — ЦСКА. Как уже сообщалось ранее, встреча состоится в Нижнем Новгороде. Как всегда очень рассчитываем на вашу огненную поддержку 🔥🚂💪! Билеты в продаже будут в июле, следите за новостями, мы объявим. 3. Награждение и встреча с командой: в конце июля мы готовим для вас масштабное событие. В этот раз встреча с болельщиками будет проходить в расширенном формате, в рамках которого состоится награждение команды золотыми медалями, представление новичков, презентация игровой формы на предстоящий сезон. Мероприятие пройдёт на РЖД арене в 20-х числах июля, после второго сбора. 🥇🚂 4. Стадион: в новом сезоне по-чемпионски должна выглядеть не только команда, но и все наши активности вокруг матчей на стадионе. Мы сохраним все лучшее, что уже востребовано вами в формате Match day, и реализуем наши новые креативные задумки. Приходите — сами все увидите, услышите и попробуете! Welcome! 🏟 5. «Казанка»: команда, занявшая третье место в своей зоне, по решению Совета Директоров продолжит своё выступление в ПФЛ. Получив в прошлом году необходимый опыт игры в профессиональном футболе, в предстоящем сезоне наши игроки «Казанки» будут стараться выйти в ФНЛ, заняв первое место в своей зоне. 6. Крыша: работа по проектированию идёт. В ближайшее время план работ будет представлен на рассмотрение Совета Директоров. PS1: Друзья, вы задаёте огромное количество вопросов на тему трансферной политики клуба. Ваш интерес понятен, но вы хорошо знаете, что процесс приобретения / продления контрактов футболистов сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет Совета Директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим.

