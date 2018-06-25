Илья Геркус: «Мнение Семина при совершении всех сделок является определяющим»

Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил болельщикам на вопросы, касающиеся абонементной программы, награждения и встречи с командой, игры на Суперкубок России. Также Геркус заявил, что главный тренер москвичей Юрий Семин имеет определяющее слово в трансферной политике красно-зеленых.
«Друзья! Пока наша главная команда тренируется на своем первом сборе в Австрии, а некоторые счастливчики находятся в сборных, выступающих на чемпионате мира, я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы про наш «Локомотив».
1. Абонементы: абонементная программа будет анонсирована на грядущей неделе. Сначала будет запущено онлайн-продление на сайте клуба, а с июля вы уже сможете продлить/приобрести абонементы в кассах.
2. Суперкубок: мы разыграем его с серебряным призером прошедшего чемпионата — ЦСКА. Как уже сообщалось ранее, встреча состоится в Нижнем Новгороде. Как всегда очень рассчитываем на вашу огненную поддержку! Билеты в продаже будут в июле, следите за новостями, мы объявим.
3. Награждение и встреча с командой: в конце июля мы готовим для вас масштабное событие. В этот раз встреча с болельщиками будет проходить в расширенном формате, в рамках которого состоится награждение команды золотыми медалями, представление новичков, презентация игровой формы на предстоящий сезон. Мероприятие пройдёт на РЖД арене в 20-х числах июля, после второго сбора.
4. Стадион: в новом сезоне по-чемпионски должна выглядеть не только команда, но и все наши активности вокруг матчей на стадионе. Мы сохраним все лучшее, что уже востребовано вами в формате Match day, и реализуем наши новые креативные задумки. Приходите — сами все увидите, услышите и попробуете! Welcome!
5. «Казанка»: команда, занявшая третье место в своей зоне, по решению Совета Директоров продолжит своё выступление в ПФЛ. Получив в прошлом году необходимый опыт игры в профессиональном футболе, в предстоящем сезоне наши игроки «Казанки» будут стараться выйти в ФНЛ, заняв первое место в своей зоне.
6. Крыша: работа по проектированию идет. В ближайшее время план работ будет представлен на рассмотрение Совета Директоров.
PS: Друзья, вы задаете огромное количество вопросов на тему трансферной политики клуба. Ваш интерес понятен, но вы хорошо знаете, что процесс приобретения / продления контрактов футболистов сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет Совета Директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим», — такая запись появилась на официальной странице Геркуса в Instagram.
Друзья, ⠀ Пока наша главная команда тренируется на своём первом сборе в Австрии 🏃, а некоторые счастливчики находятся в сборных, выступающих на 🌍⚽, я отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы про наш 🚂. 1. Абонементы: абонементная программа будет анонсирована на грядущей неделе. Сначала будет запущено онлайн-продление на сайте клуба, а с июля вы уже сможете продлить/приобрести абонементы в кассах. 2. Суперкубок: мы разыграем его с серебряным призером прошедшего чемпионата — ЦСКА. Как уже сообщалось ранее, встреча состоится в Нижнем Новгороде. Как всегда очень рассчитываем на вашу огненную поддержку 🔥🚂💪! Билеты в продаже будут в июле, следите за новостями, мы объявим. 3. Награждение и встреча с командой: в конце июля мы готовим для вас масштабное событие. В этот раз встреча с болельщиками будет проходить в расширенном формате, в рамках которого состоится награждение команды золотыми медалями, представление новичков, презентация игровой формы на предстоящий сезон. Мероприятие пройдёт на РЖД арене в 20-х числах июля, после второго сбора. 🥇🚂 4. Стадион: в новом сезоне по-чемпионски должна выглядеть не только команда, но и все наши активности вокруг матчей на стадионе. Мы сохраним все лучшее, что уже востребовано вами в формате Match day, и реализуем наши новые креативные задумки. Приходите — сами все увидите, услышите и попробуете! Welcome! 🏟 5. «Казанка»: команда, занявшая третье место в своей зоне, по решению Совета Директоров продолжит своё выступление в ПФЛ. Получив в прошлом году необходимый опыт игры в профессиональном футболе, в предстоящем сезоне наши игроки «Казанки» будут стараться выйти в ФНЛ, заняв первое место в своей зоне. 6. Крыша: работа по проектированию идёт. В ближайшее время план работ будет представлен на рассмотрение Совета Директоров. PS1: Друзья, вы задаёте огромное количество вопросов на тему трансферной политики клуба. Ваш интерес понятен, но вы хорошо знаете, что процесс приобретения / продления контрактов футболистов сложный и не всегда быстрый. Этой работой занимается трансферный комитет Совета Директоров, в который входим и мы с главным тренером. Его мнение при совершении всех сделок является определяющим.
Напомним, ранее Юрий Семин вступил в заочный спор с Геркусом по поводу выбора состава для красно-зеленых. Запись появилась в Instagram-аккаунте специалиста.
В интервью газете «Ведомости» Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: «Мое мнение — игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие». Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с Вами — два равноценных менеджера, нанятых компанией «РЖД». Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, «Локомотив» уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям. Моя бизнес-модель — это превращение «Локомотива» из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера «Локомотива» позволяют мне считать себя частью клуба, от которого Вы меня отделяете. При том что «Локомотив» — это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с Вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в «Локомотиве» есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с Вами разногласий нет.
Фото: Global Look Press
Источник: страница Ильи Геркуса в Instagram