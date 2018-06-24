Деян Ловрен: «Если бы Лука Модрич был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен отметил, что его партнер по команде Лука Модрич достоин «Золотого мяча». Игрок «Ливерпуля» отметил, что хавбеку нужно было родиться испанцем.

«Удовольствие – играть рядом с таким игроком, как Модрич.

Думаю, если бы он был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч». Но Лука представляет маленькую страну, поэтому не получает того внимания, которого заслуживает», – сказал Ловрен.

Сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла аргентинцев в четверг во втором туре группового этапа чемпионата мира. Подопечные Златко Далича набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала. В третьем туре хорваты сыграют со сборной Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»