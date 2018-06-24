Деян Ловрен: «Если бы Лука Модрич был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Luka Modrić

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен отметил, что его партнер по команде Лука Модрич достоин «Золотого мяча». Игрок «Ливерпуля» отметил, что хавбеку нужно было родиться испанцем.

«Удовольствие – играть рядом с таким игроком, как Модрич.

Думаю, если бы он был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч». Но Лука представляет маленькую страну, поэтому не получает того внимания, которого заслуживает», – сказал Ловрен.

Сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла аргентинцев в четверг во втором туре группового этапа чемпионата мира. Подопечные Златко Далича набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала. В третьем туре хорваты сыграют со сборной Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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