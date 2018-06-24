Василий и Алексей Березуцкие покинут ЦСКА этим летом

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие в межсезонье уйдут из клуба. 36-летние игроки решили не заключать новые соглашения с армейцами.

В апреле президент ЦСКА Евгений Гинер выражал надежду на то, что братья останутся в команде еще на один год. «Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик», — сказал тогда Гинер.

Действующие контракты Березуцких с ЦСКА рассчитаны до 30 июня.

Ранее сообщалось, что всем футболистам ЦСКА с истекающим сроком контракта предложили новые соглашения со значительным сокращением зарплаты.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24