Василий и Алексей Березуцкие покинут ЦСКА этим летом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие в межсезонье уйдут из клуба. 36-летние игроки решили не заключать новые соглашения с армейцами.

В апреле президент ЦСКА Евгений Гинер выражал надежду на то, что братья останутся в команде еще на один год. «Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик», — сказал тогда Гинер.

Действующие контракты Березуцких с ЦСКА рассчитаны до 30 июня.

Ранее сообщалось, что всем футболистам ЦСКА с истекающим сроком контракта предложили новые соглашения со значительным сокращением зарплаты.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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